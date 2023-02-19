living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور تنفي الأخبار المتداولة عن تسونامي وتطمئن بعدم وجود أي أثر حالي لحدوثه

19
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدرت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بيانا جاء فيه:

"يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي لصور بأخبار عن حال البحر وإثارة القلق عن تسونامي محتمل وقوعه على شاطئ المتوسط. وبعد التواصل مع مركز علوم البحار ومركز البحوث العلمية، أفادت الوحدة بمايلي:

أولا، لطالما انه لم يحدث اي زلزال في البحر فلا وجود لاي تسونامي محتمل.

ثانيا، ان حال التراجع في البحر هي طبيعية تتعلق بالمد والجزر الطبيعي للبحر والتي تتأثر بحركة الكواكب لا سيما وضعية القمر وحركته التي تؤثر على حالتي المد والجزر، وبالتالي ان الحالة المشهودة على شاطئ المتوسط طبيعية ولا داعي للهلع او الخوف.

ثالثا، إن وحدة إدارة الكوارث تهيب بمواقع التواصل الاجتماعي التوخي والدقة في نقل الاخبار خصوصا الاخبار التي تحتاج الى أدلة علمية والتي يجب تأكيدها من مصادرها الرسمية والعلمية.

وأخيرا إن وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور تطمئن الاهالي بعدم وجود أي اثر حالي لحدوث تسونامي وتتمنى السلامة للجميع".

واشار مدير المركز اللبناني للغوص يوسف جندي انه "بالنّسبة لما يشاع اليوم أنّ المدّ الحاصل حاليا غير طبيعيّ، فهذا كلام غير دقيق ولا صحّة له. فنحن كأبناء ساحل ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً رأينا تراجعاً لمياه البحر بين شهري شباط ونيسان أكثر من التّراجع الذي نراه اليوم. وكما هومعروفٌ لدى السّكان المقيمين في مساكن قريبة من الشّاطئ انّ الجزر كلّ عامٍ يكون في ذروته في شهر شباط."

وتابع: "أمّا بالنّسبة لما نراه اليوم على الشّواطئ اللّبنانيّة فقد حيث يبدو الجزر كبيرا، فذلك يعود إلى أنّ حال البحر هذا الأسبوع هادئة ولا توجد فيه أمواج مرتفعة. وهنا لا بدّ لنا أن نؤكّد انّ كلّ ما يحصل هو أمر طبيعيّ ولا داعي للقلق، ولا تنذر بأي تسونامي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout