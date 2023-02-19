بوصعب يكشف عن هوة "كبيرة" بين لبنان وصندوق النقد...!

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كشف دولة الرئيس الياس بو صعب لماريو عبود أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن تبين لنا ان هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الدولة الممثلة بالحكومة وصندوق النقد وما سمعته منهم انهم لا يعلمون اي قانون يتعلق بهذا الموضوع قد تقدم بالمجلس النيابي

مضيفا أنه واضح مما سمعناه ان هناك شيئا ما غير مفهوم بين الجهتين اي الحكومة اللبنانية وصندوق النقد والخطة لم تمت لكنها بالعناية الفائقة ويجب ان ياتي "حكيم" شاطر ينقذ هالمهمة

كاشفا أنه طرح على المعنيين بصندوق النقد الدولي افكارا عدة وجديدة وابلغتهن باننا لن نقبل بتشريع اي امر يمس باموال المودعين وان مجلس للنواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر, وأيضا من الافكار التي طرحناها خلال نقاشاتنا مع صندوق النقد الدولي هو عدم بيع اصول الدولة انما العمل على ادارة هذه الاصول وانشاء صندوق لهذه الغاية، وانا ضد شطب الديون باستثناء "الاموال الحرام" اي من استفاد من الهندسات المالية فيما من تعب لجمع امواله فهذا الامر مرفوض

واعتبر بو صعب أن الخطة التي ظهّرتها الحكومة ليست واضحة تماما ونحن ما نريده كمجلس نواب ان تكون واضحة وضوح الشمس، فالدولة غنية وليست فقيرة ونريد قياديين كحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ياتون الى لبنان وفكرون بمنطق افادة البلد والاستثمار