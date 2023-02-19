اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الرسمي أكدت الإستمرار بالإضراب حتى دفع الحقوق

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اصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا شددت فيه أن المدارس الرسمية على عتبة الأسبوع السابع من الإقفال ولا حلول في الأفق، إذ لم يُدفع حتى الساعة ما للأساتذة من حقوق (بدل نقل وحوافز 3 الاف أستاذ وعقد كامل العام الماضي، وكذلك بدل نقل وحوافز وعقد كامل لهذا العام، كما لم تُحدد آلية صرف الحوافز ولا موعد دفعها ولا متى يدخل القبض الشهري حيز التنفيذ ولا تحديد سعر صيرفة). وتابعت اللجنة "لا يسعنا إلا التأكيد مجددا على الاستمرار بالاضراب حتى دفع الحقوق آسفين ان العام الدراسي دخل في المجهول".