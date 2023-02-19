الدولة هي التي خلقت العجز... سلامة: مصرف لبنان لا يعلم من قام بتحويل أمواله إلى الخارج!

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أكّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ مصرف لبنان ليس سبب الأزمة في لبنان، لافتاً إلى أنّ الدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات طيلة السنوات الماضية.

وقال سلامة في حديث عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "منصة "صيرفة" هي بخدمة المواطن والأفراد، والدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات".

وشدد سلامة على أنّ "مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله كبش محرقة".

وأكّد سلامة أنّ مصرف لبنان لا يعلم من قام بتحويل أمواله إلى خارج لبنان عبر المصارف.