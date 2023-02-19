بلوم بنك يكذب الإدعاءات الموجهة اليه عن تحويل الوزير باسيل أموالا إلى الخارج!

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رد مصرف لبنان والمهجر على رامي نعيم عبر تويتر:

بعيدا عن اية استنسابية. اذ يستغرب بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. نشر هذه الاخبار من قبل مؤسسة نحترم مهنيتها وذلك دون مراجعة المصرف للتاكد من صحتها، تطلب ادارة المصرف من جميع وسائل الاعلام عدم الانجرار وراء الشائعات والتنسيق معها قبل نشر اخبار ملفقة تضر بالمصرف وبسمعته

مضيفا:

ان تعاونها مع القاضية عون وتسليم المستندات المطلوبة كان نتيجة حرص المصرف دحض الشائعات التي تطاله وهو جاء نتيجةً لموافقة جميع اعضاء مجلس الادارة والاشخاص المعنيين حيث ليس لدى المصرف اي شيء يخفيه.

كما يهم المصرف التاكيد انه منذ بداية الأزمة تعامل مع جميع العملاء بطريقة عادلة