قيادة الجيش تنعي المجند الشهيد الممددة خدماته محمود وليد ابراهيم

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته محمود وليد ابراهيم الذي استشهد بتاريخ 19 /2 /2023 متأثراً بجراح كان قد أصيب بها أثناء تنفيذ مهمة جراء انفجار ذخيرة قديمة العهد، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 17 /9 /2003 بيت يونس – عكار.
- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 1 /11 /2022.
- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.
- الوضع العائلي: عازب.
نقل الجثمان بتاريخ 19 /2 /2023 الساعة 13.30 من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى جبانة بلدة بيت يونس - عكار، حيث أقيم المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 ووري الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في بلدة بيت يونس - عكار.