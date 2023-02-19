قيادة الجيش تنعي المجند الشهيد الممددة خدماته محمود وليد ابراهيم

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته محمود وليد ابراهيم الذي استشهد بتاريخ 19 /2 /2023 متأثراً بجراح كان قد أصيب بها أثناء تنفيذ مهمة جراء انفجار ذخيرة قديمة العهد، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 17 /9 /2003 بيت يونس – عكار.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 1 /11 /2022.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

- الوضع العائلي: عازب.

نقل الجثمان بتاريخ 19 /2 /2023 الساعة 13.30 من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى جبانة بلدة بيت يونس - عكار، حيث أقيم المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 ووري الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في بلدة بيت يونس - عكار.