بالصور: صحافي لبناني وعائلته نجوا بأعجوبة من الزلزال!

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نشر الصحافي والناشط اللبناني عماد بزّي صورة عبر صفحته على "فيسبوك" تظهر كيف ساهم منزله المقاوم للزلازل في مدينة غازي عنتاب التركية بإنقاذ حياته وحياة زوجته الإعلامية ريم السحمراني من زلزال تركيا.



ونشر بزّي صورة تظهر تشقق جدران المنزل موضحاً أنّ هذه السنتيمترات القليلة التي بالكاد تسع إصبعه أنقذت حياتهما.



وأشار إلى أنّ "المبنى المعد لمقاومة الزلازل حتى 8.5 على مقياس ريختر مزوّد بقواطع تكسرت لتحرّر العواميد والأساسات من ضغط السقف والجسور والدرج وسمحت للمبنى بالتمايل قليلاً لإمتصاص قوة الصدمة".



وختم: "ثلاثة سنتيمترات فقط اخرجتنا أحياء من قلب الجحيم".