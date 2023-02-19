بالصورة: ماذا حصل في منطقة انطلياس؟

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بعد توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام مجهول بترويج المخدّرات ضمن مناطق محافظة جبل لبنان، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف م. ر. (مواليد عام 1996، سوري) بالجرم المشهود في محلة انطلياس أثناء قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام.

وبتفتيش الموقوف ضبطن شعبة المعلومات بحوزته على /6/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة نحو /4,1/ غ، /4/ طبّات بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنة الواحدة، نحو /4/ غ /9/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنة الواحدة، نحو /4,1/ غ، مظروف كوكايين زنته /1,8/ غ، كمية من حشيشة الكيف، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

وبتفتيش مكان إقامته الكائن في محلة النقاش عثر على مبلغ مالي.

بالتحقيق مع م.ر.، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محافظة جبل لبنان.