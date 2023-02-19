بالجرم المشهود في أنطلياس توقيف مروّج مخدّرات ينشط في محافظة جبل لبنان

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات ضمن مناطق محافظة جبل لبنان.

على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

م. ر. (مواليد عام 1996، سوري)

بتاريخ 8-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة انطلياس أثناء قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام، وبتفتيشه ضبط بحوزته:

/6/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4,1/ غ

/4/ طبّات بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4/ غ

/9/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4,1/ غ

مظروف كوكايين زنته /1,8/ غ

كمية من حشيشة الكيف

هاتف خلوي ومبلغ مالي.

وبتفتيش مكان إقامته الكائن في محلة النقاش عثر على مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.