الراعي للمسؤولين: لقد حولتهم عرس لبنان وشعبه وغنى موارده إلى مأتمٍ كبير

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أعرب البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي عن "ألم عميق لإستشهاد 3 عسكريين من الجيش في حورتعلا خلال عمليات دهم لمنازل مطلوبين وتجار مخدرات".

وفي عظة الأحد، عزّى الراعي "عائلات شهداء المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش"، سائلاً "الله أن يعوّض على الجميع بسلامة الجميع وحماية الجيش ونموه وعزّته".

وشدد الراعي على انه "من غير الممكن أن تستمر دائرة محافظة البقاع الهرمل خارج سيطرة الدولة".

وتوّجه الراعي لـ "المسؤولين والنافذين والمعطلين" بالقول: "لقد حولتهم عرس لبنان وشعبه وغنى موارده إلى مأتمٍ كبير ووشّحتموه برداء أسود من الفقر والحرمان والتهجير".

وأضاف، "ترفضون نصائح الدول الصديقة والحريصة على إستقرار لبنان وأقول لكم إرفعوا أيديكم عن لبنان وشعبه".

ودعا الراعي "لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية كي تعود الحياة الدستورية المنتظمة".