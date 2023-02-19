استمتعوا بالطقس المستقر حتى هذا النهار

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر يستمر لثلاثة ايام.
ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي قبل أن تعاود انخفاضها يوم الثلاثاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ١٠ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤
- الجو : قليل السحب
- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الثلاثاء: طقس قليل السحب والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.