وزير الخارجية السعودي: لا بدّ من الحوار مع دمشق... علينا أن نعيد اللاجئين

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الميادين: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يتحدث عن إجماع عربي على أن الوضع في سوريا يجب ألا يستمر هكذا.

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، من ميونيخ، امس السبت، إنّه لن يعلّق على الكلام بشأن زيارته سوريا.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أنّ هناك إجماعاً، ليس في دول الخليج فقط، بل في العالم العربي أيضاً، على أن الوضع في سوريا يجب ألا يستمر هكذا.

وأضاف: "علينا أن نعيد النظر بطريقة تعالج الأزمة، وتعيد اللاجئين. وهناك معاناة كبيرة بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا"، لافتاً إلى أنّ "معالجة أزمة اللاجئين وكارثة الزلزال لا بد أن تتمّ في حوار مع دمشق".

ومنذ أيام، كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أنّ وزير الخارجية السعودي يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة.

وقال إنّ "هناك ترتيبات تجري حالياً لزيارة فيصل بن فرحان خلال أيام".

يأتي ذلك في وقتٍ تشارك السعودية في عمليات الإغاثة، في إثر الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا، متسبباً بأضرار مادية وبشرية كبيرة، في عدة محافظات.