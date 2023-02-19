روسيا اليوم: مصدر عسكري سوري: 5 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق

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روسيا اليوم: أفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق.

وقال في بيان "في تمام الساعة 22 : 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".

وتابع "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأدى العدوان كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منارل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".

وفي مشفى "المواساة" قال طبيب الإسعاف، وصل إلينا 7 إصابات وجميع حالاتها سطحية الإصابة ولا تتطلب أي جراحة إسعافية أو ما شابه. بحسب ما نقل عنه التلفزيون السوري الرسمي.

وقال: "تم تخريج جميع المصابين ما عدا حالتين تخضعان للكشف في العيادة الأذنية." الإسعافية.

وفي صورة نهائية لكل ما جرى، ذكر مراسل التلفزيون أن الاستهداف كان بواسطة صاروخ إسرائيلي موجّه وذو قدرة تدميرية كبيرة، وخلف انهيار جزئي لـ 4 طوابق من البناء المستهدف، وكأنها في حالة دمار شبه تام، فضلا عن حالة هلع وخوف عند القاطنين في البناء والأبنية المجاورة على حد سواء.