living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: 167 طائرة إغاثة حطت في سورية حتى أمس

19
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: استمر وصول المساعدات المقدمة من أشقاء وأصدقاء سورية، وسجلت المطارات السورية الثلاثة في دمشق واللاذقية وحلب هبوط 17 طائرة مقدمة تسعة منها من الإمارات وثلاث عراقية ومثلها من ليبيا واثنتان روسيتان، حملت مئات الأطنان من المساعدات، ليصل بذلك عدد طائرات المساعدات الواصلة إلى البلاد منذ وقوع كارثة الزلزال حتى مساء أمس 167 طائرة.

 

هبوط طائرات المساعدات تزامن مع دخول المزيد من الشاحنات والقوافل المحملة أيضاً بالمساعدات للمتضررين، وسجلت الحدود السورية- اللبنانية دخول أول قافلة مساعدات برية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، تسلمها الهلال الأحمر أمس، فيما لم تهدأ الشاحنات العراقية العابرة للحدود عن تقديم ما يحتاجه السوريون.

 

ووصلت أمس ثلاث طائرات عراقية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات إغاثية، وذكر القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن وفداً عراقياً رفيع المستوى من وزارة الخارجية العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الحج والعمرة «بمرتبة وزير» كانوا برفقة الطائرات، والتقوا بمحافظ اللاذقية عامر هلال ومدير صحة اللاذقية، وتم الاطلاع على احتياجات المحافظة ليتم عرضها لاحقاً على الحكومة العراقية وخلية الأزمة.

 

كما دخلت أمس قافلة مساعدات عراقية تتكون من 100 شاحنة وآلية عبر معبر البوكمال تحمل مواد إغاثية وغذائية وأدوية ومحروقات وسيارات إسعاف.

 

وفي السياق وصلت أمس 9 طائرات إماراتية إلى مطارات اللاذقية ودمشق وحلب، محملة بالمساعدات، كذلك وصلت شاحنتان محملتان بـ51 طناً من التمور إلى معبر نصيب الحدودي مقدمة من دولة الإمارات لتوزيعها في المحافظات المتضررة من الزلزال، في حين تسلمت الأمانة السورية للتنمية 18 طناً من الأدوية مقدمة من شركة الجديد للصناعات الدوائية في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.

 

كما وصلت طائرة مساعدات روسية إلى مطار دمشق الدولي تحوي 15 طناً مواد غذائية وألبسة، وأخرى حطت بمطار اللاذقية، وأيضاً وصلت 3 طائرات من بنغازي اثنتان منها إلى اللاذقية والثالثة إلى دمشق.

 

وعلى خطٍّ موازٍ قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس: إن «القوات الروسية المتواجدة في سورية قدمت أكثر من 2.5 طن من الأدوية، لمساعدة مستشفيات في مدينة حلب، حيث يتم علاج المصابين من الزلزال».

 

في غضون ذلك وصلت عصر أمس قافلة إغاثية من الجالية اليمنية في سورية إلى محافظة اللاذقية دعماً للمتضررين من الزلزال المدمر، بعدما انطلقت صباحاً تحت «شعار من اليمن إلى الشام كلنا مقاومة» من أمام السفارة اليمنية بدمشق.

 

ودخلت ليل أمس عبر الحدود اللبنانية- السورية شحنة مساعدات محملة بـ50 طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، حيث جرى تسلمها من قبل الهلال الأحمر العربي السوري بحضور رئيس المنظمة خالد حبوباتي والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في سورية ماسيميليانو دانتونو، ومسؤول العمليات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ليوجي باندولفي.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout