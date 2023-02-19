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الأنباء الكويتية: رعد كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره؟

19
FEBRUARY
2023
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الأنباء الكويتية: بيروت - أحمد منصور-

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب النائب محمد رعد أننا عرضنا على كل اللبنانيين أن نتفاهم حول شخص الرئيس الذي يصلح لهذه المرحلة في البلد، ورفضنا أن يكون هناك أي مرشح تحد لأي أحد أو طرف، لا سيما وأن البلد لا يحتمل أن نكاسر بعضنا.

 

ورأى رعد في احتفال تكريمي لحزب الله في بلدة القليلة، ان اللجوء إلى التحدي والمكاسرة فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو «إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصر أن يستخدم مرشحا بدلا عن ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به».

 

وقال رعد: نحن نريد رئيسا منفتحا على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله، ولكن كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته فيما بعد، لافتا إلى أن هناك شوطا قطعناه فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوة.

 

وختم بالقول «إن مشكلة ارتفاع سعر العملة الصعبة وانهيار سعر العملة الوطنية، هي مشكلة يجب أن نتعاطى معها على أنها ضغط من الضغوط، وليست حالة طبيعية موجودة في البلد».

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