قطاع الشباب في التيار الوطني الحر: إطلاق معركة التوسّع والانتصارات لتشمل كلّ منطقة ومدرسة ومهنية

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أقام قطاع الشباب في التيار الوطني الحر جمعيته العمومية ٢٠٢٣ الثانية في فندق اللقاء - الربوة، بحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل وعدد من نواب التيار، إلى جانب كوادر قطاع الشباب وحشد كبير من التياريين.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب منسق قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ايلي أبي رعد بالحاضرين، وقال:

اهلا وسهلا بكم بالجمعية العمومية السنوية لقطاع الشباب. هالسنة جمعتنا إلها نكهة خاصة بحضور الجنرال معنا. هو اللي بقي عطول مرافقنا معنويًّا وبقي قلبو معنا... اخيراً رجع يقدر يشاركنا ويكون حاضر بيناتنا بعد ٦ سنين قاسيين أثبتلنا فيهن عند كل مفصل قدي كان خيارنا صحيح لما قررنا نمشي معو بمسيرتو.

صباح الخير جنرال وينعاد عليك بالخير والصحة وانشالله بتضل بهالهمة وتضل قدوة النا وكابوس لاعداء لبنان.

وتابع أبي رعد: جنرال،

سنتين ونص مرقوا عاستلام هالمجموعة قطاع الشباب بالتيار.

سنتين ونص من أصعب مرحلة عم يمرق فيا لبنان

سنتين ونص من أعنف هجمة بيمرق فيا التيار.

سنتين ونص من الدموع والتعب والعرق والصلاة

سنتين ونص من اختبار قوة الايمان.

وأضاف أبي رعد: اليوم نحنا ورئيس التيار واقفين قدامك لنفرجيك انو نحنا بعدنا وبقينا ومكملين بقصتنا.

اليوم نحنا عم نفرجيك الشباب لي ربيو بمدرستك وعلى مبادئك، كيف كسروا الحصار اللي حاولوا يفرضوه علين، متل ما انت كسرت الحصار اللي حاولوا يفرضوه عليك.

وكيف فَشَّلوا الانقلاب متل ما انت فَشَّلتو

وكيف بقيوا يقولو كلمة الحق متل ما انت بقيت تقولها

وكيف متلك تماماً انتفضوا عالواقع المفروض وصمدوا وقاتلوا وبالاخر متل ما فرجت الانتخابات النيابية الاخيرة... بقيوا وانتصروا.

وأعلن أبي رعد: اليوم، بالجمعية العمومية التانية لقطاع الشباب بالتيار، رح نقدم جردة حساب وتقييم للسنة لي مرقت، ورح نقدم خطة عملنا للسنة الجاية، ومنوعدكن انو نلتزم بتعهداتنا تماماً متل سنة الماضية ونكمل شغل ليل نهار لنوصل للاهداف المرسومة.

وتابع قائلاً: وهالسنة بعد كل التطورات لي مرقنا فيا كحزب وكمجتمع وكدولة، اخترنا عنوان "القصة كلها" ليكون محور عملنا بالايام الجايي...

بالمراحل السابقة كانت قصتنا هينة: في محتلّ لازم يضهر وفي فاسد لازم يتوقف.. ويمكن كمان الاجيال السابقة كانت بطبيعتها اهين.

بس اليوم شو القصة؟

شو ناقصو بلدنا ليرجع يزدهر؟

شو ناقصو مجتمعنا ليرجعلو الامل؟

شو ناقصو جيلنا لترجعلو الروح؟

بعرف انو ولو اهدافنا واضحة ومبادئنا اوضح بس قصتنا صعبة تنكتب وتنفهم وتتنفذ.

وبعرف انو الحديث التقني عن الانتاج واعادة الهيكلة والسياسة الضريبية والحماية الاجتماعية وغيرن وغيرن... صعب يفوت براس الناس

وبعرف انو يمكن الحديث العقلاني والمنطقي ما يلفت الشباب

وبعرف انو القصة اذا ما فيا انفعال واتهام ووتر طائفي وغرايز، صعبة تخلق عصب يدوم...

بس جنرال بما انو نحنا ولاد مدرستك اللي بعز الحرب كسرت الحواجز بين المناطق والطوايف

ولي بعزّ الانقسام فاتت عقلوب الغني والفقير، اليميني واليساري، المسلم والمسيحي،

منوعدك انو قصتنا عن لبنان القوي المنتج

لبنان الخالي من الفساد

لبنان المنفتح

لبنان الرسالة

لبنان المزدهر

رح توصل ورح تزهّر ورح تنتصر

بالاخر انت قبل كل شي، زرعت فينا الامل

والامل خلق فينا القصة.

بالخلاصة جنرال، بلبنان، انت القصة..

كل القصة.

وفي الختام، توجه رئيس التيار الوزير جبران باسيل ولشباب التيار قائلاً:

نحنا ترافقنا بهالسنتين ونص، وكنت انت ونائب الرئيس لشؤون الشباب الإستاذ منصور فاضل، من اول المؤمنين فينا والداعمين لالنا، وسلمتنا مسؤولية كبيرة وكلك ثقة بصمودنا بوج العاصفة لي ضربت التيار ولبنان.

معاليك بكل راس مرفوع منقدر هلق نعلن انو الشباب صمدوا

الشباب كسروا اشرس هجمة بيتعرضلا حزب

الشباب واجهوا اقرف حملة تنمّر ممكن يشهدا جيل

معاليك، مليارات الدولارت لي انصرفت لتحرقنا وتمحينا، الشباب حرقوها وحرقوا لي صرفوها.

واليوم منعلن انتهاء مرحلة الصمود، وانتهاء فترة الركود، ومنطلق معك وبقيادتك، معركة التوسع والانتصارات.

اليوم، من الجمعية العمومية التانية لقطاع الشباب، منعلن عام ٢٠٢٣ عام عودة التيار الوطني الحر ليكون القصة كلها بكل منطقة وبكل مدرسة، بكل مهنية، وبكل جامعة.

معك معاليك انتصرنا بالسياسة وبالانتخابات

ومعك رح ننتصر بمعركة الشباب والاجيال

معك معاليك رح نكتب قصة جديدة لمستقبل جديد.



وعرض كل من نائب منسق قطاع الشباب في التيار رامي صدقة، أمينة سر القطاع ماريلين أبو شعيا، منسق مكتب المدارس يوسف جبران، منسق مكتب المهنيات ديفين عبيد، منسقة مكتب الجامعة اللبنانية سيدة حجيج، منسق مكتب جامعات بيروت إيليو حداد، منسق مكتب جامعات كسروان جبيل عمر عسيلي، منسق مكتب الجامعات من دون هيئات طالبية نديم مهنا، مكتب الخريجين صوفيا الهاشم، منسقة مكتب الموارد البشرية زينة سلامة ومنسق مكتب العلاقات الخارجية الياس الزغبي الأرقام والتطورات التي شهدتها كافة مكاتب قطاع الشباب منذ الجمعية العمومية الأولى التي أقيمت عام ٢٠٢٢ حتى اليوم.