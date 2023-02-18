هيئة ومجلس قضاء راشيا في التيار الوطني الحر يستقبلون سماحة مفتي راشي يرافقه مشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير‎‎

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استقبلت هيئة ومجلس قضاء راشيا في التيار الوطني الحر سماحة مفتي راشيا الدكتور وفيق حجازي يرافقه مشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير ،

وكان كلمة للاستاذ طوني الحداد عضو المجلس الوطني رحب فيها بالمفتي وصحبه وشدد على أهمية موقع ودور دار الإفتاء كمرجعية وطنية جامعة لكل اللبنانيين وخاصة في هذه الأيام الصعبة كما شدد على ضرورة التواصل الدائم والتلاقي بين جميع مكونات المنطقة لما فيه الخير والصلاح للجميع.

وبدوره اشاد سماحة المفتي بما يحتويه قضاء راشيا من وحدة متميزة وبأن دار الفتوى ستبقي أبوابها مفتوحة أمام جميع أبناء المنطقة دون تمييز ساعية بكل طاقتها للخير والوحدة واحترام الآخرين على اختلافهم وتنوعهم.