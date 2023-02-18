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غادة عون ردا على بسام ابو زيد: ما ورد في هذا المقال محض كذب

18
FEBRUARY
2023
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ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، على الاعلامي بسام أبو زيد وقالت:

"ردا على ما أتحفنا به اليوم الاستاذ بسام أبو زيد في موقع "أخبار اليوم" أوضح ما يلي:
ان ما ورد من ادعاءات في هذا المقال هو محض كذب ووقائع وروايات عارية تماما من الصحة، واحتفظ لنفسي بحق الادعاء لهذه الجهة. انا كنت أتوقع أن أتعرض لهجمات، لكن أن أجد نفسي أمام روايات هي محض اختلاق واختراع من نسجها، فهذا مؤسف حقا.
لكن للمفارقة فقط، فإن المحامي الذي ينسب اليه المقال أنه توسط لصالح بنك لبنان والمهجر هو نفسه الذي هاجمني اليوم بوكالته عن مصرف اخر. بمطلق الاحوال يهمني أن أوضح أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأن عدة مصارف تجاوبت مع طلب رفع السرية المصرفية المرفوعة حكما بقوة القانون وليس فقط مصرف بلوم بنك. يبقى وجوب التأكد من جدية هذا الالتزام ومن صحة المعلومات المبرزة".

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