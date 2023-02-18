الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية استنكرت التسريبات عن الاجتماع التشاوري

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أصدرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بيان استنكار قالت فيه: "بادرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، بشخص أمينها العام الأب يوسف نصر، إلى عقد لقاء تنسيقي جامع في الرابعة من عصر الجمعة 17 شباط 2023، ضم إلى جانب أعضاء الهيئة التنفيذية للأمانة العامة، رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان ممثلة بأمينها العام الدكتور نبيل قسطه، نقابة المعلمين في لبنان ممثلة بنقيبها الأستاذ نعمه محفوض، اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة ممثلا برئيسها السيد ريمون الفغالي، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن ممثلا برئيسها السيد عبدو جبرايل،واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل ممثلا برئيسها السيد رفيق فخري، للتشاور في الأوضاع التربوية العامة المستجدة مع التدهور المتسارع في سعر صرف الدولار وانعكاساته على الأجور وكلفة النقل، مما يهدد بشكل جدي مصير العام الدراسي الحالي".

أضافت: "وبجو من الإيجابية والالفة، دامت المشاورات والمباحثات ساعتين، أبدى خلالها المجتمعون وعيهم لخطورة الوضع واستعدادهم الكامل للتكاتف والتضامن والتنسيق الدائم من أجل ضمان إنهاء العام الدراسي بشكل طبيعي دون عثرات أو إضرابات تذكر. وبعد أن سهرنا حتى ساعات الليل المتأخرة لصياغة بيان موحد ودقيق يحاكي مطالب كل مكونات العائلة التربوية يتفق على مضمونه الأطراف المشاركون، وبعد استكمالنا اليوم العمل على إنهاء صياغة البيان المذكور آخذين بالاعتبار كل الملحظات الواردة من أجل الوصول إلى نص ينصف جميع الأطراف ويحل المعضلات الآنية. وبعد أن كدنا نصل إلى الخاتمة المشتركة والمرجوة، تفاجأنا صباح اليوم بتسريبات إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف المشاركين في الاجتماع التشاوري، لمسودات بيانات غير رسمية وغير نهائية، مما قد يعيق تطور مسار الأمور الى خواتيم سعيدة".

وختمت: "لذا، تعلن الأمانة العامة استنكارها لتلك التصرفات المتسرعة وتتبرأ من مضمون بيان لم يصدر عنها أصلا ولم يحمل تواقيع جميع المشاركين في الاجتماع".