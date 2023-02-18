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عناصر مخفر السعديات تحرر طفلين تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته

18
FEBRUARY
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "بتاريخ 8-2-2023، ورد إلى فصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي إخبار من مكتب الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان- بعبدا حول تعرض شقيقين قاصرين، في محلة وادي الزينة، للتعذيب والتكبيل بواسطة سلاسل حديدية والحرمان من الطعام من قبل زوجة والدهما المدعوة خ. ك. (من مواليد عام 1995، سورية)، وهما: أ. ع. (من مواليد عام 2012، سوري الجنسية) وم. ع. (من مواليد عام 2011).

قرابة الساعة 12،00 من التاريخ ذاته، انتقلت دورية من مخفر السعديات برفقة مندوبة الأحداث إلى المنزل الكائن في المحلة المذكورة أعلاه، وبعد محاولات عدة وتمنع خ.ك. عن فتح الباب، تمكن عناصر الدورية من الدخول إلى المنزل، حيث عثر على الطفلين وآثار الضرب والتعنيف بادية على جسديهما، وبخاصة على الرأس، والوجه، وأصابع اليدين، ويعانيان نقصا في النمو نظرا لسوء التغذية وينتابهما الخوف الشديد. فتم إلقاء القبض على المدعوة خ. ك.، واصطحاب الطفلين إلى مركز المخفر، حيث تلقيا الرعاية الأولية اللازمة، كما تم إحضار والدهما و. ع. (من مواليد عام 1985، سوري الجنسية).

بالتحقيق مع الوالد وزوجته، اعترفا بتعنيف الطفلين بشكل يومي.

نقل الطفلان إلى أحد المستشفيات في بيروت، بالتنسيق مع مكتب الاتحاد لحماية الأحداث، لإجراء جميع العلاجات اللازمة. وأوقف الوالد وزوجته، وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

 

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