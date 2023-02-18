القاضية غادة عون: لتعديل النص الذي يرفع يد القاضي فور تبلغ طلب الرد

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غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر بالقول: بس يا ريت بيعرفوا البعض يللي مفروض يعرفوا انو في حقوق في كل دعوى وفي فريقين.اذا كان طلب الرد يكف يد القاضي ويوقف الملاحقة وللاسف عم توقف كل الملاحقات لهذا السبب. الا ان للجهة المدعية الحق ايضا في الرد لانها المتضرر.

والحق في ان تبلغ قبل وقف السير بالدعوى والا ما النفع من ابلاغها بعد ذلك اي بعد وقف دعواها.برأيي هذا يجب ان يكون المطلب الاول لمجلس القضاء، وللنواب الذين لا زال يهمهم قيام دولة القانون .بتعديل النص الذي يرفع يد القاضي فور تبلغ طلب الرد .فلا ترتفع يده الا بعد البت بهذا الطلب .