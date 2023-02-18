ندوة لنقابة خبراء المحاسبة عن اشتراكات الضمان

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نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين، ندوة مهنية بعنوان "الكسب الخاضع لاشتراكات الضمان على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة"، حاضر فيها المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف، في حضور حشد من الخبراء والمهتمين.

افتتح الندوة النقيب عفيف شرارة، وأكد "حرص النقابة على إقامة هذه الدورات المهنية المفيدة، ومتابعة موضوع تنسيب خبراء المحاسبة إلى الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى التحضير لندوات مهنية لاحقة لمواكبة التطورات على المستوى المالي والنقدي في البلد، سواء لجهة قرارات وزارة المال أو تعاميم مصرف لبنان أو قرارات الضمان الاجتماعي".

ثم شرح بو ناصيف المواد القانونية المتعلقة بالرواتب والموازنة العامة الأخيرة وتأثيرها على الاشتراكات وطريقة معالجتها.