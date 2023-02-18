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الحجار: لمست علامة قيامة لبنان

18
FEBRUARY
2023
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أقامت جمعية "بيت الموجوعين" معرضًا بعنوان "وجهك ألتمس" في مركز الجمعية -مجدليا قضاء زغرتا، لمناسبة "اليوم العالمي لسرطان الأطفال، برعاية وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار.

وقال الحجار: "أشعر بفرح كبير لأنني موجود في مكان مليء بالخدمة والعطاء والتواضع وما جذبني أكثر هو شعار الجمعية الذي يحمل عبارات الدعم والعطاء والمحبة. وما ينقصنا اليوم هو فضيلة المحبة".

وأضاف، "جمعية بيت الموجوعين ستتحول إلى وطن الموجوعين وهذه المبادرة التي أقامتها الجمعية هي لتسليط الضوء على أسمى قضية إنسانية هي سرطان الأطفال الذي بات يهدد الإنسانية جمعاء. نعم أنا موجود في مجدليا لأشهد على هذه المبادرة المليئة بالروح والحب والحنان والعطاء".

ولفت إلى أنّ "هذه الطاقات التي رأيتها اليوم هي طاقات وإبداعات تتخطى الطوائف والزعامات والاصطفافات والسياسات لأن بناء لبنان يتطلب التعالي عن هذه الزعامات. وهذا ما قامت به جمعية بيت الموجوعين ونجحت فيه وعلى المسؤولين من أعلى الهرم وأدناه أن يتعلموا كيف يكونون خداما للموجوعين".

وختم الحجار، "لمست علامة قيامة لبنان من خلال معرض الجمعية وشعرت بأن الأمل ما زال موجودا مع وجود أشخاص يؤمنون برسالة البقاء والصمود والثبات".

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