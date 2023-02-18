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"ويك إند" مشمس..!

18
FEBRUARY
2023
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أفادت غرفةُ الأرصادِ الجوية أنَّ الموجةَ القطبية بدأت تنحسر عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع عودة نشاط المرتفعَين الجوّيَّين فوق شبه الجزيرة العربية (الشبه مداري)، وفوق شمال أفريقيا وأوروبا (الآزوري)، الأمر الذي سيؤدي إلى هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة نحو المناطق الداخلية، ستساهم برفع درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 6 درجات مئوية، لتعود وتنخفض منتصف الأسبوع المقبل بشكل حادٍّ بسبب التقلبات الجوية المزمعة أن تسيطر على لبنان وساحل سوريا.

طقس السبت والأحد: مشمس قليل الغيوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع تشكل الجليد خلال ساعات المساء فوق 1100 متر..

الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 18 نهارًا و11 ليلاًا

في البقاع: 15 نهارًا  و02 ليًلا

على الجبال 1200 متر: 14 نهارًا و01 ليلًا

على الجبال 2000 متر: 01 نهارًا و -05 ليلًا

الرياح:  شمالية  ساحلًا وجنوبية شرقية بقاعاً سرعتها 15 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1026hpa

الرطوبة: 65%

حالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 1

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