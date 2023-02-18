سطو مسلّح وسرقة آلاف الدولارات... إليكم ما حصل في الشمال!

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صـدر عـن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 13-1-2023، أقدم مجهولون ملثّمون على تنفيذ عملية سطو مسلّح طالت محل ‏لتحويل الأموال في محلة السامرية/الكورة، وسلبوا من داخله مبلغ حوالى /80,000/ دولار أميركي، وفرّوا بعدها إلى جهة مجهولة".



ولفت إلى انّه، "على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى كشف هوية الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين: ن. م. (مواليد عام 1998)، ن. خ. (مواليد عام 1996)، ع. ب. (مواليد عام 1997)و ه. ع. (مواليد عام 2000). بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".



وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة أسفرت عن توقيف الأول في محلة حوش العبيد/ الميناء، والثاني والثالث في محلة شارع عزمي والرابع في محلة النخلة - الكورة".

وبالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم خططوا ونفّذوا عملية السطو المسلّح التي طالت محل تحويل الأموال في محلة السامرية، مستخدمين مسدسين حربيين وبندقيّتَي "كلاشنكوف" و"بوب اكشن"، وتوجّهوا بعدها إلى منزل أحد الموقوفين ووزعوا الأموال بالتساوي فيما بينهم".



ووفق البلاغ، "تمّ استرجاع قسم من الاموال المسروقة وسُلِّمَت إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".