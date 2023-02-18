إتفاقٌ "مرحلي" يحلّ أزمة الأساتذة!

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أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أنّه "تمّ الإتفاق في الاجتماع التربوي الذي عُقد أمس على رفع بدل النقل 12 سنت على كل كلم يقطعها الأساتذة للوصول الى مراكز عملهم، وعلى المدارس التي لا تدفع جزءًا من الراتب بالدولار أن تدفع 150$ على الأقل كمساعدة للمعلمين".



وفي حديثٍ لـ "صوت لبنان"، قال: "أمّا المدارس التي تدفع بالدولار عليها أن تعطي دفعة ثانية لأنّ الراتب اللبناني قد تآكل"، مؤكدًا أنّ "هذا الإتّفاق هو اتفاق مرحلي أما العام القادم فسنتّجه الى إعطاء نسبة معينة من الدولار".



وتابع، "نحن مصرون على إجراء الإمتحانات الرسمية بموعدها".