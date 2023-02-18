عناوين الصحف ليوم السبت 18 شباط 2023

الأخبار
ـ وداعاً للأطباء!
ـ وقاحة الحاكمين: لنجدّد لسلامة
ـ إسرائيل: يجب أخذ تهديدات نصرالله في الحسبان
ـ النكبة السورية: حماة لا تخشى «بلل» الزلزال
البناء
ـ داعش يقتل 53 مواطناً سورية يجمعون الكمأة في البادية… بديلاً عن الحصار والعقوبات
ـ الإسرائيليون يدعون الأميركيين لتجنيبهم تداعيات الاشتباك مع حزب الله بعد تهديدات نصرالله
ـ لقاء تضامني مع سورية بدعوة من «القومي»… والقائم بالأعمال السوري: نفخر بتفاعل اللبنانيين
الجمهورية
ـ تحذير أوروبي من ضياع لبنان
ـ البلوك 9: الحقل واعد
ـ اللقاء الخماسي والإفراط في التأويل
ـ لهذه الأسباب: نصائح «اللقاء الخماسي» في مهبّ الريح!؟
ـ باريس وبرلين تتعهدان تكثيف دعم أوكرانيا
اللواء
ـ معالجات النقد والدولار في «الدوامة».. وانكشاف الخلافات يدفع الى الفوضى
ـ الامن المركزي يقرر ملاحقة مقتحمي المصارف.. والتيار العوني يقاطع جلسات التشريع إعتراضاً على التمديد
ـ ماكرون في مؤتمر ميونيخ للأمن: «نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد» في أوكرانيا
الديار
ـ جنون الدولار سيؤدي الى فوضى أمنية خطرة... فهل يُسرِّع انتخاب رئيسٍ للجمهورية؟
ـ دولرة تامة في لبنان للمرة الأولى منذ الاستقلال وميقاتي يتهم جهةً مشبوهةً بافتعال المشاكل