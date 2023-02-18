عناوين الصحف ليوم السبت 18 شباط 2023

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الأخبار

ـ وداعاً للأطباء!

ـ وقاحة الحاكمين: لنجدّد لسلامة

ـ إسرائيل: يجب أخذ تهديدات نصرالله في الحسبان

ـ النكبة السورية: حماة لا تخشى «بلل» الزلزال

البناء

ـ داعش يقتل 53 مواطناً سورية يجمعون الكمأة في البادية… بديلاً عن الحصار والعقوبات

ـ الإسرائيليون يدعون الأميركيين لتجنيبهم تداعيات الاشتباك مع حزب الله بعد تهديدات نصرالله

ـ لقاء تضامني مع سورية بدعوة من «القومي»… والقائم بالأعمال السوري: نفخر بتفاعل اللبنانيين

الجمهورية

ـ تحذير أوروبي من ضياع لبنان

ـ البلوك 9: الحقل واعد

ـ اللقاء الخماسي والإفراط في التأويل

ـ لهذه الأسباب: نصائح «اللقاء الخماسي» في مهبّ الريح!؟

ـ باريس وبرلين تتعهدان تكثيف دعم أوكرانيا

اللواء

ـ معالجات النقد والدولار في «الدوامة».. وانكشاف الخلافات يدفع الى الفوضى

ـ الامن المركزي يقرر ملاحقة مقتحمي المصارف.. والتيار العوني يقاطع جلسات التشريع إعتراضاً على التمديد

ـ ماكرون في مؤتمر ميونيخ للأمن: «نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد» في أوكرانيا

الديار

ـ جنون الدولار سيؤدي الى فوضى أمنية خطرة... فهل يُسرِّع انتخاب رئيسٍ للجمهورية؟

ـ دولرة تامة في لبنان للمرة الأولى منذ الاستقلال وميقاتي يتهم جهةً مشبوهةً بافتعال المشاكل