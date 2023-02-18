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أسرار الصحف ليوم السبت 18 شباط 2023

18
FEBRUARY
2023
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الجمهورية

ـ سجّلت دولة مؤثرة، التقصير في مساعدة الأسر الأكثر حاجة في لبنان، ودعت إلى بذل جهود أكبر خلال الأزمة الاقتصادية للمساعدة.
ـ قالت شخصية سياسية، انّه إذا كانت العقدة الرئاسية المارونية غير قابلة للحل يُخشى الذهاب إلى خيارات أخرى لا تزال غير واضحة المعالم.
ـ قرّر مرجع رئاسي سابق أن يتدارك أخطاء نجله بمحاولة استيعاب كادرات حزبية نزحت عن الحزب لكنه يصادف الكثير من الصعاب.

اللواء

ما تزال قوى لبنانية نافذة، تستجمع المعلومات عن حصيلة ما سمعه نواب لبنانيون في واشنطن، خارج المسموح بنشره أو إعلام الرأي العام به..

تبيَّن أن نائباً كان وراء ما عرف «بالمصادر الأميركية» في ما خص ثبات الشبهة المالية على مسؤول مالي لجهة العلاقة مع حزب بارز..

وضعت سفارات غربية طرق اتصال بمواطنيها في بيروت، مع نشرة دورية شبه يومية، حرصاً على سلامتهم وأمنهم!

 

البناء

توقعت مصادر سياسية أن تحكم علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر نتائج محاولة كل منهما رسم مسار رئاسي منفصل عن الآخر بحيث تتم صياغة التحالف مجددا كحاجة متبادلة ولكن على قاعدة حجم الدور يقاس بدرجة الحاجة وفق معادلة ثنائية اسم الرئيس مقابل المشروع.

توقفت أوساط سياسية ودبلوماسية وإعلامية امام الاطلالة التي نظمها قائد الجيش العماد جوزف عون حول الملف الصحي وما تضمنه من حضور خطابي لما بدا إعلانا رئاسيا لتعميم خبرة الجيش في ادارة الملفات على المستوى الوطني.

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