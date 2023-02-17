وزير الشؤون الاجتماعية جال في المراكز الانمائية في زغرتا

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جال وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار في المراكز الإنمائية في قضاء زغرتا .

إستهلّ جولته من مركز الخدمات الإنمائيّة في أيطو، حيث إلتقى بالموظفين وإطلع على الخدمات التي يقدّمها المركز وتناقش مع فريق العمل حول سبل تفعيل العمل لخدمة المواطن بشكل أكثر فعاليّة وتلبية حاجات المنطقة.

كما وزار بيت العناية الإلهية في كفرياشيت وأمضى بعض الوقت من المسنين، ومن ثم إنتقل إلى مركز الشمال للتوحّد NAC. خلال جولته.

وكذلك زار أيضاً مركزين للوزارة في زغرتا، ومركزي رشعين ومرياطة بالإضافة إلى بيت العناية الإلهية – مار يوحنا، وجمعية بيت الموجوعين في مجدليا.