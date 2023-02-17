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قيادة الجيش شيعت واهالي بلدتي اللبوة وتعلبايا شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا

17
FEBRUARY
2023
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وطنية - شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدتي اللبوة وتعلبايا في البقاع، المعاون أول الشهيد حسن خليل شريف والرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي اللذين استشهدا في اشتباكات بين الجيش ومطلوبين أثناء عمليات دهم في بلدة حورتعلا ــ البقاع أمس في 16/2/2023.

استهل التشييع بمراسم التكريم للشهيدين أمام مستشفى العبدالله في رياق، حيث أدّت لهما ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وتم تقليدهما أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نقل الجثمانان إلى البلدتين المذكورتين.

ومثل كل من العقيد الركن محمد علي الزمار والعقيد الركن صلاح علوه، وزيرالدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في حفلي التأبين، ونوّها بمزايا الشهيدين وشجاعتهما واندفاعهما في أداء الواجب.

وأشارا إلى أن "دماءهما ساهمت في ردع تجار الموت وتجار المخدرات وتوقيف عدد منهم والحد من انتشار الجريمة في المجتمع اللبناني".

وشددا على أن "المؤسسة العسكرية ماضية في ملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن، وبخاصة مَن تلطخت أيديهم بدماء العسكريين، حتى توقيفهم وسوقهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم".

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