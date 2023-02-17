سيزار أبي خليل ردّاً على وزير المال عبر الtayyar.org: ما تبّشرنا به هو استكمال للخطة القاضية بمحي ودائع اللبنانيين

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ردّاً على تصريح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لوكالة رويترز الذي اعتبر أنه قد يتمّ تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل للـtayyar.org أنه عادة حين يواجه مطلق مسؤول تحقيقاً محلياً وأجنبياً يستقيل أو تتم اقالته حتى انتهاء هذه التحقيقات والمحاكمات، أما ما يبشّرنا به وزير المال فهو استكمال للخطة القاضية بمحي ودائع اللبنانيين ودحض كل امكانية للنهوض بالقطاع المصرفي.

وذكّر أبي خليل وزير المال أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وهي بتراء ومنتقصة الصلاحيات وبالتالي لا يحقّ لها حتى الاجتماع فكيف بالأحرى اتخاذ قرار كالتمديد لحاكم مصرف لبنان!