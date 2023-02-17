اللواء عثمان استقبل مساعد نائب وزير الخارجيّة الأميركيّة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام مساعد نائب وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الاميركية السيّد توبين برادلي Tobin Bradley، يرافقه مدير الـ (INL) السيد دايفيد أتكنسون David Atkinson، والسيّد نيل نايتنجايل Neal Nightingale من مكتب (INL) في واشنطن، والسيّدة آلين شامشيان، في زيارةٍ تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين المديريّة العامّة لقوى الأمن والولايات المتّحدة الأميركيّة، وشكر اللواء عثمان الوفد على المساعدات التّي يقدّمها المكتب لقوى الأمن الداخلي على مدى السنوات، والتّي ساهمت في تطوير المؤسّسة في ميادين عدّة.

وقد جرى اللقاء بحضور رئيس شعبة المعلوماتيّة العقيد علي سكينة.