أمران خطيران جدّاً... عطالله: إن لم يُعالجا سيأخذاننا الى الهاوية!

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله أهمية الحوار والتلاقي خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ولفت خلال حفل عشاء أقامه في دارته في السعديّات الى أن وحده الحوار يستطيع أن ينهي الفراغ الحاصل في سدّة الرئاسة وهو ما نادى به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدّة طويلة، فالفوضى التي تتهدد لبنان وإضراب المصارف الذي يغذيها، أمران خطيران جدّاً وإن لم يُعالجا سيأخذاننا الى الهاوية. حفل العشاء حضره عدد من النواب والنواب السابقين وعدد من الوزراء السابقين وفعاليات المنطقة ورجال أعمال.

وخلال العشاء كان تأكيد من كافة المشاركين على أهمية أن يتحمّل كلّ مسؤوليته لردع الانهيار الحاصل ووقفه لأن استمراره خطير جدّاً.