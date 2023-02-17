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"لم يعد هناك وقت لإهداره"... فرونتسكا: أكثر من 300 يوم والإصلاحات الحيوية التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ!

17
FEBRUARY
2023
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التقى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وجرى بحث في المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما جرى استعراض للشؤون العامة، سيما المالية والإقتصادية والمالية في لبنان.

وفي وقت لاحق، كتبت فرونتسكا في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر": "أكثر من ثلاثمائة يوم مرت منذ أن وقع لبنان اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي، وحتى اللحظة، فإن العديد من الإصلاحات الحيوية التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ، كما أن الاستدامة المالية لم تستعاد".
وقالت: "لم يعد هناك وقت لإهداره قبل التحرك لتلبية احتياجات الناس الملحة"

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