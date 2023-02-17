بعد الهزّات التي سُجّلت... توضيحٌ من "لجنة تنسيق مواجهة الكوارث"

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أعلنت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في بيان، أنه "عطفاً على التقرير الصادر عن المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية تم تسجيل منذ صباح نهار الخميس الواقع في 16/2/2023 وحتى صباح يوم الجمعة الواقع في 17/2/2023:



هزة بعد ظهر يوم الخميس الساعة 14:19 بالتوقيت المحلي، بقوة 2،4 على مقياس رختر، حدد موقعها في قضاء جزين، على مسافة 3 كلم غربي منطقة جزين.



هزتان في البحر شمالي منطقة اللاذقية. الأولى عند الساعة 13:16 بقوة 4,6 على مقياس رختر، والثانية عند الساعة 21:47 بقوة 5.0 على مقياس رختر شعر بها عدد كبير من المواطنين.





وبناء عليه، دعت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، المواطنين كافة إلى "ضرورة الاطلاع على إجراءات التصرّف قبل وخلال وبعد الهزات الأرضية على الرابط التالي: https://rb.gy/z3tima".



وطلبت اللجنة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كافة توخّي الحذر في نقل وتحليل المعلومات المتعلّقة بالزلازل وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها.