خطر سقوطها زاد بعد الزلزال... رئيس اتحاد بلديات الضنية يكشف عن 199 مبنى متصدعا!

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عقدت لجنة الكوارث في اتحاد بلديات الضنية، اجتماعًا في مقرّ الاتّحاد ببلدة بخعون، عرض خلاله رئيس اتّحاد بلديات الضنية محمد سعدية، لمسح ميداني أجراه الاتّحاد مؤخّرًا، قبل وقوع زلزلال 6 شباط الحالي، وأظهر وجود 199 مبنى متصدّعًا غير صالح للسّكن ويجب إخلاء السّكان منها لأنّها معرّضة للانهيار، وأنّ خطر سقوطها زاد بعد الزلزال.

وألقى عدد من الحاضرين مداخلات، عرضوا فيها لواقع الأبنية في الضنيّة، وضرورة معالجة مشاكلها بسرعة قبل وقوع كارثة.

واختُتم الاجتماع بالدّعوة إلى إبقاء الاجتماعات مفتوحة، وتشكيل لجنة متابعة وإجراء إحصاء دقيق لكلّ الأبنية المتصدّعة والمتضرّرة في الضنيّة، وتكليف مهندسين بإجراء دراسات لازمة في هذا المجال، وهم أعلنوا تبرّعهم القيام بالمهمّة.