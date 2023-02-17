living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قد يتمّ تمديد ولايته... وزير المال يسوق لسلامة: من الصعب إيجاد بديل لحاكم مصرف لبنان!

17
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير المالي يوسف خليل أنّ "استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعباً وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن".

وقال سلامة هذا الشهر إنّه لن يسعى للحصول على فترة جديدة. وتنتهي ولايته الحالية البالغة ست سنوات في تموز. ويحقّق مع سلامة مدّعون أوروبيّون ولبنانيّون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايّين من الدولارات من الأموال العامة وهو اتّهام ينفيه.

وقال خليل لـ"رويترز"، ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، إنّه لا يوجد توافق بعد مشيراً إلى أنّ المناخ السّياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.

وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام أنّ "من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد".

وقال خليل أيضاً إنّ "الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي".

 ووقّعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان لكن البطء في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصّندوق للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ ثلاث سنوات والذي أغرق الغالبيّة العظمى من السكان في براثن الفقر.

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تشرين الثاني إنّ "لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتّفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الرّغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات".

 

وخفّضت الحكومة سعر الصّرف الرّسمي للعملة المحليّة بنسبة 90 بالمئة في الأول من شباط إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفاً مقابل الدولار. ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفاً مقابل الدولار، ممّا تسبّب في احتجاجات وحرق لفروع بنوك وإغلاق الطرق أمس الخميس.

وقال خليل إنّه واجه ما وصفها بأنّها مقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحليّة رسميّاً قبل شهور لكن الحكومة ما زالت تخطّط لتوحيد سعر الصّرف والتحرّك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية.

وقال إنّ "البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية التي وصفها بأنّها ضخمة جدّاً والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد".

وقال خليل إنّ "مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout