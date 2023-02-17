قطع الكهرباء عن مستشفيين في صور... وبيان عالي اللهجة من نقابة المستشفيات!

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صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان بيانٌ جاء فيه, "عمدت شركة الكهرباء في منطقة الجنوب على قطع التيار الكهربائي عن مستشفيين في مدينة صور بعدما رفضت الشركة قبض قيمة فواتيرها منهما بموجب شيك واصرَت على ان يتم التسديد نقداً".



وأضاف, "ان هذا الاجراء الغير مسؤول من قبل مؤسسة رسميّة مرفوض تماماً لاسيّما ان الدولة تسدّد مستحقات المستشفيات بموجب تحويلات مصرفيّة لا يمكن تسييلها".



وطالبت "نقابة المستشفيات" دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الطاقة, "بالتدخل لوقف هذه الممارسات فوراً وقبول الشيكات وسيلة لتسديد فواتير شركة الكهرباء في جميع المناطق اللبنانيّة".