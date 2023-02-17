إليكم ما حصل بين الجيش ومطلوبين في حورتعلا!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

استكمالاً لعمليات الدهم التي بدأت بتاريخ 16 / 2 /2023 في بلدة حورتعلا ـــ البقاع، أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين وسوريَّيْن اثنين، وضبطت كمية من المخدرات وعدداً من السيارات المسروقة، وقاذفَي آربي جي وقنابل يدوية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية ولوحات سيارات مسروقة وأجهزة إلكترونية وخلوية.

وكانت عمليات الدهم قد انطلقت أمس وإستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وتخللها اشتباكات بين الجيش والمطلوبين ما أدّى إلى سقوط 3 شهداء ومقتل المواطنين (ع.أ.م.) و(ع.ح.م.) و(ح.م.) من بين مطلقي النار على العسكريين، وهم ينتمون إلى عصابة شديدة الخطورة تقوم بالإتجار بالمخدرات وترويجها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية أفراد العصابة.