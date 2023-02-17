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زيارة لجانوس 2 بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9

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بيروت، 17 شباط 2023 – وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت سفينة المسح جانوس 2 التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي تأتي بها توتال إنيرجيز وشريكتيْها إيني وقطر للطاقة بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.

وفي هذا الإطار، جرت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة.

تختتم عودة السفينة جانوس 2 مهمّة إستغرقت 8 أيام قامت خلالها السفينة بجمع صور لقاع البحر وأخذ عينات من المياه والرواسب فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة.

سيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لدراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.

شركة توتال إنيرجيز إي بي في لبنان

إن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة تستعدّ توتال إنيرجيز لحفر بئر إستكشافيّ ثانٍ. وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023.

نبذة عن شركة TotalEnergies

TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقات المتجدّدة والكهرباء.

يعمل في الشركة أكثر من 100000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر نظافة وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة TotalEnergies في أكثر من 130 بلد وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صلب مشاريعها وعمليّاتها للمساهمة في تأمين راحة الأفراد.

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