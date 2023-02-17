جمعية اعضاء جوقة الشرف " قدمت مساعدة للصندوق الاجتماعي في مستشفى " اوتيل ديو "

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واصلت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان "Légion d’Honneur توزيع المساعدات المالية لعدد من المؤسسات الانسانية والصحية في لبنان . وفي هذا الاطار ، سلّم رئيس الجمعية السفير خليل كرم رئيس مجلس ادارة مستشفى " اوتيل ديو " الاب البروفسور سليم دكاش ، مساعدة لدعم الصندوق الاجتماعي في المستشفى الذي يُعنى بالمرضى الذين لا سند لهم . حضر تسليم المساعدة نائب رئيس الجمعية الوزير السابق موريس صحناوي وممثل الجمعية لدى الحكومة النائب مروان حماده والامين العام رفيق شلالا وامين الصندوق الدكتور كامل مهنا وعضوي الهيئة الادارية السفير مارسيل لوجيل والاميرال منير رحيّم وامين السر المحامي بلال فهدا ، والمدير العام ل " اوتيل ديو " نسيب نصر .

وتحدث السفير كرم منوهاً بالدور الانساني الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي في " اوتيل ديو " ، لافتاً الى ان هذه المساعدة " تشكل دعماً رمزياً للمستشفى الذي يقوم باعمال صحية وانسانية كبيرة خصوصا بعد جائحة كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة " . وقال : " نحاول مساعدة المؤسسات التي تساعد شعبنا المتألم " . ورد الاب دكاش شاكراً جمعية اعضاء جوقة الشرف على الدعم السنوي الذي تقدمه لمساعدة المرضى في المستشفى " وهذا دليل على محبتهم ل " اوتيل ديو " ومجموعة جامعة القديس يوسف واهتمامهم بالمرضى الذين لا سند لهم . " واضاف : " لقد اصبح المستشفى مثل منظمة غير حكومية يستقبل عددا لا يستهان به من المرضى لمساعدتهم خصوصا في هذه الظروف الصعبة ، وهذه المبادرة الطيبة تعكس شراكة انسانية في بناء الوطن ومساعدة المحتاجين بروح من التضامن والمحبة ".