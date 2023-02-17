حمدان: "دم الشهدا الأبرار" في الجيش يؤكد أن المؤسسة العسكرية هي الركيزة الأساسية لاستعادة وطننا

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توجه العميد مصطفى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، وجيشنا اللبناني، وعائلات الشهداء، بأسمى آيات التعزية بالعسكريين، الذين ارتقوا شهداء إلى السماء، دفاعاً عن الأمن الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين جميعاً، في الحرب ضد مافيات تجار المخدرات، التي يقتلون به أولادنا بمختلف أنواع السموم المخدرة.

ثمن حمدان هذه المواجهة الشرسة التي يقودها العماد جوزيف عون مع جيشنا الباسل، في ضرب الأوكار التي لا تخدم باستنزافها الاجتماعي الأخلاقي والوطني، إلا العدو اليهودي التلمودي، رغم تسترهم بمختلف الشعارات المزيفة.



إن "دم الشهدا الأبرار" في الجيش الوطني اللبناني، يؤكد أن المؤسسة العسكرية هي الحامية والضامنة، والركيزة الأساسية لاستعادة وطننا من براثن فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، لا دستورياً ولا شرعياً، وما أوصلوا إليه الوطن، من تشرذم وتفتيت وانعدام للمسؤولية الوطنية في إدارة البلاد، والخنوع للوصايات الخارجية من كل الاتجاهات الإقليمية والدولية.



يبقى جيشنا هو قرشنا الأبيض في عهد هذه الطبقة السياسية الكالحة السواد.

المجد والخلود لشهداء جيشنا.

سيبقى جيشنا حصننا المنيع، وأمل شبابنا في الوطن اللبناني الواحد الموحد، الذي لن يبلع ولن يقسم.