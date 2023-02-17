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زار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، الشيخ ناصر الدين الغريب، في دارته في كفرمتى، وتم البحث في الأوضاع المحلية عموما وأوضاع الطائفة خصوصا.



وبعد اللقاء قال وهاب: "ذاهبون في اتجاه أوضاع صعبة خلال الأشهر المقبلة والجميع يعرف ذلك، فنحن لا نهول على أحد، وهذا هو الواقع حتى انتخاب رئيس للجمهورية الذي نتمنى أن يتم سريعا".



وأضاف, "المطلوب في هذا الوقت، المزيد من الوحدة والتضامن والتكاتف".

ونوه وهاب, "بالدور الكبير للشيخ الغريب وبمواقفه الوطنية والقومية والدينية، فهو اليوم قادر على لعب دور كبير داخل الطائفة الدرزية بخاصة في هذا الوقت العصيب".



من جهته إستغرب الغريب, "تصاريح المراجع الدينية في لبنان، في السياسة وليس في الدين، عبر الإعلام والفضائيات".



ولفت الى أن, "ما حدث في الآونة الأخيرة آلمنا كثيرا، من مشايخ نقدر لهم مواقفهم ودينهم ومكانتهم في الدين، إنما خرج البعض عن العهد المألوف، إنهم يعينون ويعزلون يأمرون وينهون يلبسون وينزعون".



وقال: "هذا غريب علينا، يجب أن ننظر جيدا وبهدوء وباحترام في هذا الموضوع، فاما أن نبقى في هذه الدوامة وذلك مؤسف ولا نقبل به، ونحن نكن لأولئك كل التقدير ، وإنما المواقف تنبئ على أنهم لا يرون أحدا في هذه الطائفة في المستوى المطلوب".



وختم متمنيا أن, "يعود الجميع الى هدوئهم والى تسامحهم والى المغفرة بيننا جميعا ، حتى يستقيم هذا النظام الديني في الطائفة الكريمة".