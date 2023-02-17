كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل، ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

نحذر من تكون جليد محلي على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1400 متر.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف مع ارتفاع محدود في درجات الحرار على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع تحذير من الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1400 متر خلال فترة الليل.

السبت: صاف الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل، ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل.

الأحد: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأول.

الإثنين: صاف صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و30

كلم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 773 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,22

-ساعة غروب الشمس: 17,22