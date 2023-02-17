هل تتجه المصارف لرفع الإضراب الجزئي؟

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حضرت امس تداعيات التدهور المالي في سلسلة اجتماعات عقدت في السرايا الحكومية، ومنها الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيه وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر. وخصص الاجتماع للبحث في الحلول المطلوبة للأزمة النقدية والتخفيف من انعكاساتها على اللبنانيين، وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.



وعلم انّ البحث تناول ملف إضراب المصارف ونتيجة الاتصالات التي أجراها وزير المال مع أركان جمعية مصارف لبنان، بعد مسلسل الاعتداءات على فروع بعض المصارف في بدارو وفروع مصرف لبنان في أكثر من منطقة.



وعلمت "الجمهورية" ان وزير المال نقل الى ميقاتي أجواء عن احتمال رفع الإضراب الجزئي في المصارف الإثنين المقبل، على أن يَلي ذلك إجتماع مالي موسّع يتم فيه البحث في تدابير يمكن اتخاذها للحد من الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار عدا عن المراجعات القضائية.