سلسلة لقاءات لميقاتي... الانتخابات البلدية والاختيارية على طاولة البحث!

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا صباح اليوم في السرايا.

وتم البحث في التحضيرات لعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي في شهر آذار المقبل لبحث مراحل تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تعزيز الاستقرار جنوب لبنان اضافة الى تداعيات الكوارث الطبيعية على لبنان.

كما تم البحث في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وامكان مساهمة مؤسسات الامم المتحدة في تقديم الدعم لاجرائها.

البنك الدولي

وإستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه.وشارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتم البحث في المشاريع الخاصة بلبنان التي ستعرض على جدول اعمال مجلس ادارة البنك الدولي في شهر حزيران المقبل.