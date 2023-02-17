لحّود ينعي شهداء الجيش: تبقى المؤسسة العسكرية نموذجاً للبنان وإحدى آخر شواهد الدولة فيه

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود البيان التالي:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر استشهاد أبطال من الجيش اللبناني، وإذ نتقدم بخالص التعازي لأهلهم وعائلاتهم، لا نستغرب أن يكون الجيش اللبناني جاهزاً دوماً للتضحية وتقديم القرابين صوناً للبنان وحمايةً لشعبه، ونحيي إصرار الجيش على تنفيذ المهمات لضمان أمن المجتمع رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها لبنان كله، والتي تنعكس بشكل مباشر على العسكر، لكن الارادة والوفاء تجعلهم مستمرون بتأدية الواجب حتى الشهادة.

هذا الأمر يستوجب على الجميع اعادة حساباتهم واجراء مراجعة بشأن المؤسسة العسكرية التي تبقى نموذجاً للبنان وإحدى آخر شواهد الدولة فيه… وكم نشعر بالفخر أننا تعبنا وسهرنا من أجل وحدة هذه المؤسسة وعملنا على تقويتها لمواجهة اي تحديات خارجية او داخلية منذ التسعينيات، وهي ما زالت صامدة حتى اليوم رغم محاولة البعض من القوى الداخلية والبلدان الخارجية للامساك بها.

رسالتنا اليوم للجيش اللبناني الحفاظ على هذا النهج، فالرهان عليكم لتكونوا النموذج الصالح للدولة القوية، واستمروا بالعنفوان نفسه.

اما للطبقة السياسية، فرسالتنا واضحة: رهانكم على صبر المواطن ومناقبية الجيش والتزامه القوانين والدستور، بينما انتم مستمرون بممارساتكم التي باتت خطراً حقيقياً ومباشراً على الأمن الاجتماعي والغذائي هو رهان خاطئ… فبالنهاية ثمة حدود للصبر، وحصاناتكم الطائفية والدستورية لن تنفعكم، وستأتي الساعة التي يطغى فيها الجوع وتسقط امامه كل الحصانات.