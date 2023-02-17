living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذيرات أوروبيّة من هزّ الإستقرار... الفوضى أولاً ثم الرئيس؟

17
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نصح مسؤولون اوروبيون يعملون في افريقيا بعض اللبنانيين، بعدم الحصول على إجازات للسفر الى لبنان خلال الشهرين المقبلين، متحدثين عن فوضى ستحصل في البلد الذي اعتاد على انتخاب رئيس للجمهورية على وقع الفوضى، ولا شكّ أن مسلحي طرابلس الذين أرهبوا التجار ، واطلقوا النار في الهواء، والتحركات لإحراق المصارف، على أحقيتها، واشتداد وطأة الإضرابات في قطاعات الدولة ومؤسساتها، والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار بسرعة قياسية، هم جزء من هذه الفوضى.

عندما جلس بسام طليس مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي للبحث في مسألة الإضراب الذي دعا إليه قطاع النقل العام في لبنان، سمع طليس كلاماً جاداً من المولوي بخصوص الوضع الأمني، حيث كشف وزير الداخلية عن وجود معطيات بشأن إمكان استثمار أي تحرك للقيام بأعمال شغب.

بحسب المعلومات، فإن التعرّض للمصارف لم ينته عند الحد الذي وصل إليه أمس، فالقائمون على التحرك وضعوا خطة عمل تمتد على أكثر من مرحلة، وهم بصدد التخطيط للتوجه الى بيوت أصحاب المصارف وعدم الإكتفاء برئيس الجمعية، وتُشير المعلومات الى أن هذه التحركات ستُدرس من قبل "جمعية المصارف" التي كانت ترغب برفع السقف عبر الإقفال التام، لكنها تراجعت بعد وعود سياسية بتسوية الأوضاع القانونية، لكن مع مشاهد التكسير والحرق التي حصلت، سيكون بيد أصحاب المصارف سلاح للمواجهة، علماً أن مرجعاً سياسياً كبيراً نصح هؤلاء بعدم التمادي في الإضراب، لأن ذلك سيعرضهم الى غضب شعبي وقضائي وسياسي.

لا تحصل الفوضى من فراغ، فمن لم يتحرك طيلة السنوات الماضية، لن يتحرك اليوم من فراغ، مع التشديد على أن كل التحركات التي حصلت وقد تحصل، هي تحركات مشروعة بعد اللامبالاة التي يتعامل بها من في السلطة مع الوضع الاقتصادي الصعب، مع ملاحظة مهمة هي أن التحرك بوجه المصارف انطلق من منطقة تُعتبر "امنية"، حيث قصر العدل.

من هنا يمكن فهم الواقع السياسي، فعلى وقع التطورات السياسية التي كانت قد شهدتها البلاد في الآونة الماضية، بات الحديث عن أن المطلوب هو الذهاب إلى فوضى مضبوطة، خصوصاً أن الأفق مسدود أمام أي محاولة لمعالجة حالة الاستعصاء القائمة على المستوى الرئاسي.

في هذا السياق، تستغرب مصادر متابعة النتيجة التي توصّل إليها لقاء باريس الخماسي، الذي ضم فرنسا وأميركا والسعودية وقطر ومصر، لناحية إعادة رمي الكرة في ملعب القوى السياسية اللبنانية، بالرغم من ان هذه الدول تدرك جيداً صعوبة تحقيق هذه القوى أي تقدم يُذكر على خط الرئاسة الذي يرتبط بعوامل خارجية، اكثر من ارتباطه بعوامل داخلية.

إنطلاقاً من ذلك، تشير هذه المصادر إلى عدم إمكانية التعويل على أي حراك داخلي في الفترة الحالية، حيث يبدو أن الجميع بات ينتظر حصول حدث كبير من الممكن أن يبدل المعادلات القائمة، وهو ما يمكن ربطه بفوضى إجتماعية إقتصادية، عنوانها الأساسي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout